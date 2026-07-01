У Сполучених Штатах Америки представили законопроєкт про посилення оборонної співпраці та стратегічного партнерства з Україною у сфері безпілотних систем.

Про це зазначається у повідомленні американського конгресмена Майкла Маккола.

Законопроєкт про стратегічне партнерство США з Україною

Як йдеться у повідомленні, двопартійний законопроєкт, спрямований на зміцнення оборонного партнерства між США та Україною, представила 30 червня група конгресменів під керівництвом Майкла Маккола та Марсі Каптур.

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Відповідно до законопроєкту Strategic Unmanned Systems Partnership Act, США та Україна планують створити спільну робочу групу.

До неї увійдуть представники Пентагону, ЗСУ та інших відомств, які координуватимуть спільну розробку, випуск та оперативне передання дронів, наземних роботів, а також систем протидії російським безпілотникам.

– Україна стала лабораторією сучасної війни, де випробовуються дрони та інші безпілотні системи. Ми повинні бути готовими будувати та застосовувати технології, які визначатимуть майбутнє війни, – сказав Маккол.

Співавторка законопроєкту Марсі Каптур наголосила, що ця законодавча ініціатива дозволить відкрити нові робочі місця у США.

За словами авторів ініціативи, у Сенаті вже є подібний документ. Його раніше внесли сенатори Джекі Розен та Майк Раундс.

Як раніше зауважував президент України Володимир Зеленський, до чинної коаліції чи домовленостей щодо дронів уже долучилися 15 держав-членів НАТО та ще 12 країн, які туди не входять.

Після того, як 9 червня Україна та Латвія уклали першу угоду Drone Deal, Міністерство закордонних справ України повідомило про розширення цієї ініціативи.

Вже наступного дня, 10 червня, у МЗС зазначили, що тривають переговори про аналогічне співробітництво з багатьма іншими європейськими партнерами, а також безпосередньо на рівні всього Європейського Союзу.

Програма Drone Deal – це довготривала ініціатива співпраці України з країнами-партнерами. Вона передбачає обмін досвідом та надання допомоги для ефективного захисту цивільної та критичної інфраструктури від масованих повітряних ударів.

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