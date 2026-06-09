В Таллине президент Украины Владимир Зеленский провел первую встречу с новым премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом, после чего они подписали Drone Deal.

Об этом сообщает Офис президента.

Украина и Латвия подписали Drone Deal

Соглашение Drone Deal, подписанное президентом Украины и премьер-министр Латвии, уже шестое в подобном формате, которое государство заключает с партнерами, рассказал Зеленский.

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По его словам, Drone Deal открывает много возможностей для Украины и Латвии в совместном производстве, в частности, в сотрудничестве для защиты, которое необходимо на фоне всех вызовов безопасности.

Как объяснили в Офисе президента, Латвия будет способствовать укреплению оборонных возможностей Украины. Например, речь идет о поддержке в сфере дронов, средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Соглашением предусматриваются поставки оборонной продукции, финансирование украинского производства, развитие сотрудничества с Украиной, обмен технологиями, опытом и знаниями, в частности, в построении интегрированной системы защиты неба.

Зеленский проинформировал Кулбергса о потребностях украинской ПВО и поблагодарил за поддержку программы PURL. Премьер Латвии сообщил о подготовке последующих вкладов.

Кроме того, на встрече они обсудили санкционное давление на Россию. В частности, об ужесточении санкций против российского теневого флота, использующего Балтийское море для транспортировки энергоресурсов.

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