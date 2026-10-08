Зараз немає перспектив для врегулювання війни в Україні шляхом переговорів. Дипломатичний процес опинився у глухому куті через висунення Російською Федерацією завідомо неприйнятних умов.

Про це державний секретар США Марко Рубіо заявив в інтерв’ю грецькому виданню Kathimerini.

Рубіо про переговори щодо війни РФ проти України

Держсекретар США наголосив, що війна Росії проти України опинилася у стратегічному глухому куті, виходом з якого є або переговорний процес, або подальша ескалація. Проте попередні спроби досягти результату дипломатичним шляхом не дали успіху саме через позицію Кремля.

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Водночас Сполучені Штати Америки залишаються готовими відігравати конструктивну роль у досягненні дипломатичного рішення, якщо з’явиться відповідна можливість.

— Зараз, схоже, немає перспектив врегулювання шляхом переговорів. Ми готові відіграти будь-яку роль, яку зможемо, щоб досягти цього. Ми вже намагалися це зробити в минулому, але досі ця мета залишається недосяжною, оскільки росіяни висувають умову повного контролю над Донбасом, яку Україна відкидає як неприйнятну, — пояснив Рубіо.

За його словами, Вашингтон надалі готовий сприяти процесу врегулювання, оскільки переговорне рішення було б на користь як Україні, так і Росії.

Проте Рубіо висловив серйозне занепокоєння через ризики подальшої ескалації війни Росії проти України, яка може зачепити інші країни та перерости у ширше протистояння.

Серед основних факторів ризику та дій агресора Рубіо відзначив атаки в Чорному морі та загрози диверсій в інших країнах.

Крім цього, Рубіо стверджує, що є чіткі ознаки того, що РФ має намір скористатися наближенням зимового періоду, щоб знищити електромережу та змусити Україну до капітуляції.

Водночас держсекретар США наголосив, що Україна суттєво посилила власну здатність завдавати далекобійних ударів углиб російської території.

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