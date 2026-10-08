Американские сенаторы от Демократической и Республиканской партий призвали администрацию Дональда Трампа ускорить введение санкций против России.

Об этом сообщает Associated Press.

Сенаторы США призвали Трампа ускорить введение санкций против России

Почти через месяц после того, как Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма о санкциях против РФ, американские сенаторы призвали Белый дом ускорить его реализацию.

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Соответствующее письмо министру финансов США Скотту Бессенту и государственному секретарю Марко Рубио направили сенатор-демократ Джин Шахин и сенатор-республиканец Роджер Викер.

Они подчеркнули, что Вашингтон должен как можно скорее перекрыть финансовые потоки, которые позволяют России продолжать войну против Украины.

— Каждый день, проходящий без максимального экономического давления, позволяет Москве поддерживать эту военную эскалацию, — отметили сенаторы.

По их словам, основные положения нового санкционного закона должны вступить в силу 18 октября, после окончания 30-дневного периода, отведенного администрации на рассмотрение.

В то же время после подписания документа Белый дом пока не объявил о конкретных шагах по его внедрению.

Какие санкции против России предлагают ужесточить

Одним из главных приоритетов сенаторы назвали борьбу с российским “теневым флотом”. Речь идет о сотнях танкеров, которые перевозят нефть в обход ограничений и обеспечивают Кремлю доходы для финансирования войны.

Также законодатели призвали усилить контроль за международными финансовыми учреждениями, через которые Россия обходит санкции.

Особое внимание они обратили на зарубежные отделения банков, в частности в Шанхае, и финансовые учреждения Кыргызстана, которые, по их данным, используются для проведения операций с подсанкционными средствами.

— Иностранные банки нужно заставить сделать выбор. Они могут либо вести бизнес с Соединенными Штатами, либо финансировать войну России. Они не могут делать и то, и другое, — подчеркнули сенаторы.

Отдельно Шахин и Викер призвали администрацию Трампа противодействовать развитию российской спутниковой системы на низкой околоземной орбите.

Украина предупреждала, что такая система может помочь российским войскам наносить удары в режиме реального времени и представлять особую угрозу во время зимних атак.

Кроме того, сенаторы требуют прекратить поставки в Россию технологий двойного назначения и электроники, которую используют в боевых действиях, а также ужесточить санкции против компаний, обеспечивающих российский военно-промышленный комплекс.

Еще одно требование — до конца октября обнародовать четкие правила применения запрета на новые американские инвестиции в Россию и операции с ее государственным долгом.

Напомним, что 18 сентября президент США Дональд Трамп подписал закон Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана 2026 года.

Документ, который ранее одобрили обе палаты Конгресса, предусматривает расширение санкций, пошлин и других ограничений в отношении РФ.

В частности, закон позволяет вводить пошлины против стран, покупающих российскую нефть и газ, а также усиливает действующие механизмы экономического давления на Москву.