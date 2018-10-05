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Нобелевская премия мира 2018 – названы лауреаты

Нобелевская премия мира 2018 года присуждена хирургу Дени Муквеге и правозащитнице Наде Мурад за их усилия по прекращению использования сексуального насилия в качестве оружия войны.

нобелевская премия мира 2018

В Осло (Норвегия) объявили лауреатов Нобелевской премии мира 2018. Ими стали хирург Дени Муквеге и правозащитница Наде Мурад, говорится в Twitter премии.

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Напомним, 1 октября стали известны имена первых обладателей Нобелевской премии за 2018 год. Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзе (Япония) за исследования в области терапии рака.

2 октября Нобелевскую премию по физике присудили Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за исследования в области лазерной физики.

8 октября станет известно, кто получит премию по экономике.

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