Нобелевская премия по физике присуждена Артуру Ашкину, Жерару Муру и Донне Стриклэнд за исследования в области лазерной физики.

В Стокгольме (Швеция) объявили лауреатов Нобелевской премии 2018 в области физики. Ими стали ученые Артур Ашкин, Жерар Муру и Донне Стриклэнд, говорится в Twitter премии.

Они занимались исследованиями в области лазерной физики.

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Напомним, 1 октября стали известны имена первых обладателей Нобелевской премии за 2018 год. Нобелевскую премию по медицине и физиологии получили Джеймс Эллисон (США) и Тасуку Хондзе (Япония) за исследования в области терапии рака.

К слову, 3 октября станет известно, кто станет обладателем премии по химии, 5 октября в Осло назовут лауреата премии мира, а 8 октября по экономике.