В Сегеде (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.
В церемонии открытия памятника приняли участие представители МИД Венгрии и посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.
По словам одного из них, Украине на протяжении последних десятилетий пережила больше испытаний, чем их страна.
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Также во время церемонии говорилось, что Голодомор в Украине являлся попыткой власти СССР сломить украинцев, но они выдержали и получила независимость 1991 году.
Посол отметила, что в открытии принимали участие украинские и венгерские офицеры, что должно стать символом дальнейшего сотрудничества.
В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине / 6 фотографий
К слову, в Торонто (Канада) открыли мемориал жертвам Голодомора.
Фото: Nepop Liuba.
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