В Сегеде (Венгрия) открыли памятник жертвам Голодомора в Украине 1932-1933 годов.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Венгрии.

В церемонии открытия памятника приняли участие представители МИД Венгрии и посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

По словам одного из них, Украине на протяжении последних десятилетий пережила больше испытаний, чем их страна.

Читайте: В Техасе признали Голодомор геноцидом

Также во время церемонии говорилось, что Голодомор в Украине являлся попыткой власти СССР сломить украинцев, но они выдержали и получила независимость 1991 году.

Посол отметила, что в открытии принимали участие украинские и венгерские офицеры, что должно стать символом дальнейшего сотрудничества.

























В Венгрии открыли памятник жертвам Голодомора в Украине / 6 фотографий

К слову, в Торонто (Канада) открыли мемориал жертвам Голодомора.

Фото: Nepop Liuba.