В столице штата Техас (США) мэр подписал документ о почтении памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признании этой трагедии геноцидом украинского народа.
– Столица штата Техас, город Остин, официально присоединилась к почтению 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине, – сообщает посольство Украины в США.
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Мэр города Стив Адлер издал специальную прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 Днем памяти жертв этой трагедии.
Ранее Факты ICTV писали, что Сенат США единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.
Фото: посольство Украины в США.
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