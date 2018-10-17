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В Техасе признали Голодомор геноцидом

В столице штата Техас (США) мэр подписал документ о почтении памяти жертв Голодомора 1932-33 годов в Украине и признании этой трагедии геноцидом украинского народа.

– Столица штата Техас, город Остин, официально присоединилась к почтению 85-й годовщины Голодомора-геноцида 1932-33 годов в Украине, – сообщает посольство Украины в США.

Читайте: Нью-Йорк признал Голодомор геноцидом

Мэр города Стив Адлер издал специальную прокламацию, которая установила 10 ноября 2018 Днем памяти жертв этой трагедии.

Ранее Факты ICTV писали, что Сенат США единогласно признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Фото: посольство Украины в США.

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