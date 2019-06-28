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Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине $300 млн военной помощи

Сенат Конгресса США одобрил проект военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривает выделение Украине военной помощи на $300 млн.

Сенат Конгресса США одобрил выделение Украине $300 млн военной помощи

Сенат США одобрил законопроект, в котором предусматривается выделение Украине $300 млн военной помощи.

Эти деньги заложены в военном бюджете США на 2020 год.

Сумма помощи в этом году на $50 млн превышает ассигнования текущего года.

Законопроект предусматривает направление $100 млн на летальное оружие.

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Также предлагается расширить направления помощи США в укреплении обороноспособности ВСУ путем включения в нее средств береговой обороны, противокорабельных ракет, а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны.

Теперь этот законопроект необходимо согласовать с Палатой представителей, а после его должен подписать президент США.

Напомним, 5 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры Альянса планируют выделить €40 млн на поддержку Украины.

Источник: Посольство Украины в США

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