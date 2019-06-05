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Факты / Украина

На киберзащиту и командование – НАТО выделит Украине €40 млн

НАТО собирается выделить на поддержку Украины более €40 млн.

На киберзащиту и командование – НАТО выделит Украине €40 млн

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники и партнеры Альянса планируют выделить €40 млн на поддержку Украины.

По его словам, значительная часть средств пойдет на укрепление киберзащиты.

– Через десять трастовых фондов союзники и партнеры по НАТО обязались выделить более €40 млн на поддержку Украины. В таких областях, как командование и управление, киберзащита и медицинская реабилитация, – сказал Столтенберг.

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Генсек НАТО напомнил, что советники Альянса поддерживают оборонительные реформы Украины, а союзники проводят учения ВСУ.

К слову, вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис рассказал, когда ЕС примет решение о предоставлении Украине второго транша макрофинансовой помощи.

Источник: НАТО

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