Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании, заменив на этом посту Терезу Мэй.

23 июля экс-глава МИД и бывший мэр Лондона Борис Джонсон был избран премьер-министром Великобритании.

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Политик одержал победу над главой МИД Джереми Хантом и получил 66% голосов консерваторов.

Факты ICTV собрали все, что известно о новом премьере Великобритании.

Биография Бориса Джонсона

Александр Борис де Пфеффель-Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке. Начальное образование получал в европейской школе в Брюсселе.

В дальнейшем семья переехала в Великобританию, и образование он продолжил в подготовительной школе в Ashdown House Preparatory School в Восточном Сассексе. После этого поступил в Итон – самую известную и престижную школу.

Также Джонсон является выпускником Оксфордского университета.

После обучения занимался журналистикой и политикой.

Джонсон работал журналистом Daily Telegraph, в частности корреспондентом издания в Брюсселе и был редактором The Spectator.

В 2001 году он был избран депутатом Палаты общин от консерваторов.

В 2008 году Джонсон стал мэром Лондона. За него тогда отдали 53% голосов.

К слову, после победы на выборах журналисты выяснили, что прабабушка Бориса Джонсона по отцовской линии, фрейлина Мари-Луиза де Пфеффель была правнучкой короля Вюртемберга Фридриха I. А тот был потомком в третьем поколении короля Великобритании Георга II, правившего в XVIII веке и был вторым королем в правящей сейчас династии.

Таким образом, Джонсон является родственником сразу нескольких европейских монарших династий, в том числе Романовых.

Brexit

В 2016 году политик стал одним из главных сторонников выхода Brexit.

С этого года Джонсон стал главой МИД в правительстве Терезы Мэй, но из-за разногласий с премьером ушел в отставку в июле 2018 года.

Борис Джонсон и отношения к Украине

Министр иностранных дел Павел Климкин часто называл Бориса Джонсона другом Украины.

В сентябре 2016 года Джонсон посетил Украину и встретился с президентом.

Джонсон заявил, что Великобритания полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, в том числе и в Крыму.

В марте 2017 года во время другого визита в Украину он предложил провести большую конференцию доноров Украины в Лондоне. В июле этого же года она была реализована.

На нее приехали десятки министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров Украины, начиная от США и стран соседей Украины до Японии.

Также были представители учреждений-доноров и партнеров Украины с ЕБРР, МВФ, ЕИБ, ОЭСР, НАТО.

Во время конференции Джонсон отметил, что Украина движется в правильном направлении.

Политик отметил, что за три года Украина осуществила больше реформ, чем за все время своей независимости.

Он похвалил введение верховенство права и укрепление демократических институтов.

Напомним, 7 июня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила членам Консервативной партии, что она уходит в отставку как глава партии.