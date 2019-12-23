Конгресс США назвал условия для снятия санкций с России

Санкции против РФ предлагают ввести из-за агрессии против Украины и вмешательства в политику США.

На сайте Конгресса США появилась обновленная версия законопроекта DASKA по санкциям против России. К ней внесены поправки, устанавливающие порядок введения и снятия санкций.

DASKA предусматривает введение санкций против России по двум причинам: вмешательство во внутреннюю политику США и агрессия против Украины.

Поправки сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса устанавливают теоретическую возможность отказа от введения санкций.

Снятие санкций произойдет, если разведка и Госдеп представят доклад, в котором доказано, что такого вмешательства не было.

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Аналогичный принцип действует с санкциями за агрессию в отношении Украины. После подписания законопроекта, Госдеп и национальная разведка должны в течение 45 дней указать, участвует ли Россия в военных действиях против Украины, поддерживает их или нет.

Еще один новый раздел – введение санкций с учетом убийств, совершенных Российской Федерацией на территории Соединенных Штатов и стран-участниц НАТО.

Санкции налагаются на российские СПГ-проекты за рубежом, на госдолг России, банки, которые поддерживают вмешательство в демократические процессы, судостроительные компании и т. д.

Ранее комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о новых санкциях против России за ее агрессию против Украины.

Источник: Конгресс США