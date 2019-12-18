Комитет Сената США одобрил адские санкции против РФ

Комитет Сената США по международным отношениям одобрил законопроект о новых санкциях против России за ее агрессию против Украины.

Во время заседания комитета Сената США по международным отношениям одобрили проект закона, который называют адскими санкциями против РФ.

За высказались 17 членов комитета, пятеро были против его одобрения.

В законе предусмотрено введение новых санкций против России за ее агрессию против Украины, вмешательство в демократические процессы других стран и враждебные действия в Сирии.

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Новые санкции США будут направлены на банки, которые поддерживают Кремль в попытке подорвать демократические процессы за рубежом, госдолг РФ, лиц, приближенных к президенту России Владимиру Путину, и проекты по продаже газа другим странам.

Документ должны принять обе палаты Конгресса и подписать президент США Дональд Трамп. Только после этого он вступит в силу.

Ожидается, что новые санкции против России могут ввести в 2020 году.

К слову, в США приняли оборонный бюджет, который вводит санкции против российского Северного потока-2.