Генсек ООН назвал “четырех всадников Апокалипсиса” человечества

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что мир сталкивается с угрозами, которые связаны с геополитическим напряжением, климатическим кризисом, глобальным недоверием и опасностями новых технологий.

Он сравнил эти угрозы с библейскими четырьмя всадниками Апокалипсиса.

– Разрушительные конфликты приводят к повсеместным страданиям. Террористические атаки наносят непоправимый вред. Нарастает ядерная угроза. Войны и преследования вынуждают людей покидать свои дома больше, чем когда-либо после Второй мировой войны, – сказал он.

Также он отметил стремительное глобальное потепление и подчеркнул, что главную ответственность за сокращение выбросов парниковых газов несут самые крупные их производители.

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Гутерриш добавил, что по всему проходят демонстрации. Люди требуют перемен и более справедливой глобализации, протестуют против дискриминации и насилия, но неравенство в мире только углубляется.

По словам генсека, новые технологии развиваются настолько быстро, что люди не успевают не только отреагировать на них, но порой даже понять их суть.

– Несмотря на огромные преимущества, новые технологии используются для совершения преступлений, разжигания ненависти, фальсификации информации, притеснений и эксплуатации людей и вмешательство в частную жизнь, – добавил он.

Он отметил, что “четыре всадника” могут поставить под угрозу каждый аспект будущего мира.

Гутерриш призвал международное сообщество сделать 2020-е годы десятилетием действий, а 2020 год – годом принятия решений.

Напомним, в конце августа в ООН заявили, что в мире наблюдается чрезвычайная климатическая ситуация.

Источник: ООН