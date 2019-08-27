Изменения климата на Земле, которые наблюдаются в последние несколько лет, являются чрезвычайной ситуацией.

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг самой высокой отметки в истории наблюдений, а июль 2019 года стал самым жарким месяцем.

По его словам, все, что сейчас происходит, можно назвать только чрезвычайной климатической ситуацией.

– Как отмечают эксперты Межправительственной группы по изменению климата, мы должны удержать повышение температуры в пределах 1,5° до конца столетия, достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, – сказал Гутерриш.

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Генсек ООН добавил, что сегодняшний уровень концентрации углекислого газа был 3-5 млн лет назад, когда и температура была значительно выше.

Он также обратил внимание на высокую скорость таяния ледников.

К слову, ученые считают, что через 30 лет климат в столице Украины будетЮ как в Австралии.

Источник: пресс-служба ООН