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Факты / Мир / Мировые новости
Людмила Грубник |

Блинкен назвал главную цель его встречи с Лавровым

Блинкен и Лавров

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о главной цели его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, он сделал это, чтобы проверить предложение о более стабильных отношениях между странами, написал он у себя в Twitter.

— Встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, — написал Энтони Блинкен.

Кроме того, госсекретарь подтвердил решимость США в ответ на действия России против Украины и в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Встреча Блинкена и Лаврова

Переговоры представителей двух стран прошли в столице Исландии Рейкьявике.

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Во время встречи они обсуждали ряд вопросов касательно международной политики.

Больше новостей о встрече Блинкена и Лаврова читайте на Фактах ICTV.

Источник: Secretary Antony Blinken

Фото: Secretary Antony Blinken

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