Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о главной цели его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
По его словам, он сделал это, чтобы проверить предложение о более стабильных отношениях между странами, написал он у себя в Twitter.
— Встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, — написал Энтони Блинкен.
Кроме того, госсекретарь подтвердил решимость США в ответ на действия России против Украины и в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Встреча Блинкена и Лаврова
Переговоры представителей двух стран прошли в столице Исландии Рейкьявике.
Во время встречи они обсуждали ряд вопросов касательно международной политики.
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Источник: Secretary Antony Blinken
Фото: Secretary Antony Blinken