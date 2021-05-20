Госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о главной цели его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

По его словам, он сделал это, чтобы проверить предложение о более стабильных отношениях между странами, написал он у себя в Twitter.

— Встретился с министром иностранных дел Лавровым, чтобы проверить предложение о более стабильных и предсказуемых отношениях с Москвой, — написал Энтони Блинкен.

Кроме того, госсекретарь подтвердил решимость США в ответ на действия России против Украины и в связи с ситуацией с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Встреча Блинкена и Лаврова

Переговоры представителей двух стран прошли в столице Исландии Рейкьявике.

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Во время встречи они обсуждали ряд вопросов касательно международной политики.

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Источник: Secretary Antony Blinken

Фото: Secretary Antony Blinken