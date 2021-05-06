На пресс-конференции по итогам встречи 6 мая с государственным секретарем США Энтони Блинкеном президент Владимир Зеленский отметил, что страны имеют общую позицию относительно строительства газопровода Северный поток 2 по дну Балтийского моря.

– Обсуждался вопрос не только оккупации наших территорий и незаконной аннексию Крыма Россией. Мы обсудили вопрос Северного потока 2. Для нас он также очень чувствительный. По нему есть разные позиции, они иногда не совпадают с позицией Украины. Но в этом вопросе мы едины с Соединенными Штатами, – добавил Зеленский.

В связи с этим глава государства выразил благодарность США за санкционную политику в отношении российского газопровода.

В целом Зеленский назвал встречу с Блинкеном содержательной. Он считает, что 2021 год будет фундаментальным для отношений Украины и США.

Он сообщил, что пригласил на саммит Крымской платформы президента и вице-президента США.

– Я впечатлен тем, что американская сторона прекрасно ориентируется в том, что у нас происходит, в частности на Донбассе. Я благодарен, что нас поддерживают и не только на словах. Откровенно скажу, что много шагов сделано, чтобы остановить эскалацию, которая была недавно вдоль наших границ, – сказал Зеленский.

Зеленский о важности визита Блинкена

В начале переговоров президент Владимир Зеленский заявил, что визит госсекретаря США Энтони Блинкена — большая честь и для него лично, и для народа Украины.

По его словам, США, начиная с 2014 года, активно поддерживают независимость и суверенитет нашей страны и эта поддержка выражается в конкретных шагах.