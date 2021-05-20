США будут отвечать на действия России, которые будут нести угрозу стране или ее союзникам.

Этот тезис звучал во время встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.

— Госсекретарь подтвердил решимость президента Байдена защищать граждан США и твердо действовать в защиту интересов США в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам, — отчитывается пресс-служба Госдепа США.

Кроме того, Вашингтон стремится к более стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой.

Встреча Блинкена и Лаврова

В Исландии состоялась встреча представителей США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

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После нее в комментарии СМИ Блинкен сообщил, что переговоры руководителей стран могут состояться в ближайшие недели.

Подробнее о встрече Блинкена и Лаврова читайте на Фактах ICTV.

Источник: U.S. Departament of State