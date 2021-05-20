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Людмила Грубник |

Встреча Байдена и Путина — Блинкен назвал вероятные сроки и место

Встреча Байдена и Путина — Блинкен назвал вероятные сроки и место

Встреча президента США Джо Байдена и главы России Владимира Путина может состояться в ближайшие недели.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

— Вполне вероятно, что наши президенты встретятся в ближайшие недели, — заявил Энтони Блинкен.

При этом местом встречи может стать Исландия.

— Безусловно, я бы рекомендовал ее в качестве места встречи. Я бы рекомендовал ее всем, и, кстати, именно этим я буду заниматься, когда вернусь домой, — отметил госсекретарь США.

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Встреча Блинкена и Лаврова

В Рейкьявике прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств США и РФ Энтони Блинкена и Сергея Лаврова.

Госсекретарь США сообщил, что целью встречи была проверка предложения Москвы о более стабильных отношениях с Вашингтоном.

Больше новостей о встрече Блинкена и Лаврова читайте на Фактах ICTV.

Источник: RUV

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