Главный исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири назвал посадку в Беларуси государственным похищением самолета и воздушным пиратством.

После сообщения о якобы минировании самолет сопровождал белорусский истребитель. Самолет Ryanair был вынужден совершить экстренную посадку в Минске, где задержали основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича.

Официальные лица Канады и США назвали это задержание совершенно неприемлемым. Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковени охарактеризовал это как авиационное пиратство, спонсируемое государством.

Европейские политики, в частности в Ирландии и Латвии, призывают к запрету полетов над Беларусью. Исполнительный директор Ryanair заявил, что его авиакомпания примет рекомендации европейских властей относительно этого запрета.

Задержание Протасевича

23 мая в Минске задержали Романа Протасевича — основателя Telegram-канала Nexta, который признан экстремистским в Беларуси.

Самолет Ryanair направлялся из Афин в Вильнюс, однако во время полета над Беларусью поступило сообщение о якобы минировании самолета. Он был вынужден совершить экстренную посадку, во время которой и задержали журналиста.

На борту с ним также пребывала его девушка Софья Сапега, которую задержали вместе с Протасевичем. В Беларуси журналисту может грозить смертная казнь.

Источник: Newstalk