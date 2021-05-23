В Белоруссии основателю Telegram-канала Nexta Протасевичу грозит смертная казнь

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич в Белоруссии может быть приговорен к смертной казни.

В Минске задержали экс-главреда канала Протасевича. Он был на борту самолета, который летел из Афин в Вильнюс.

Однако когда самолет пролетал над Беларусью, поступил сигнал о его минировании. В результате этого самолет экстренно посадили и Протасевича задержали.

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Перед вылетом Протасевич сообщил своим коллегам из Nexta о том, что заметил за собой слежку. Светлана Тихановская высказалась о захвате Романа Протаcевича на борту Ryanair.

— Абсолютно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолёта – ради того, чтобы задержать активиста и блогера Романа Протасевича, — отметила она.

По ее словам, режим поставил под угрозу безопасность пассажиров на борту и всей гражданской авиации ради расправы над человеком, который был редактором самых крупных беларусских независимых Telegram-каналов. Тихановская считает, что только за это в Беларуси Протасевичу может угрожать смертная казнь.

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Расследование об имуществе Лукашенко

8 марта Nexta показали фильм-расследование о состоянии самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко под названием Лукашенко. Золотое дно.

По материалам расследования, Лукашенко владеет несколькими резиденциями. Самая масштабная из них — Дворец Независимости в Минске с парковкой для вертолета.