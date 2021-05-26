Авиакатастрофа МН17: судьи и адвокаты исследовали обломки самолета

Судьи и адвокаты в деле об уничтожении над Донбассом самолета рейса МН17 исследовали собранные на месте катастрофы обломки малайзийского Boeing-777 и его реконструкцию.

Они посетили военную авиабазу Гильзе-Рейн, где из поврежденных частей самолета удалось собрать переднюю часть судна, в которой остались два кресла пилотов.

По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, этот визит был необходим для того, чтобы суд имел возможность сделать наблюдения. Позже они могут быть использованы в качестве обвинительных или оправдательных доказательств.

Кроме того, стало известно, что предыдущая фаза судебного разбирательства в деле завершается.

В июне этого года суд начнет обсуждение дела по сути, которое, как ожидается, продлится до 2022 года.

Читайте В Нидерландах обнародовали новые аудиозаписи в деле о крушении самолета рейса МН17

Авиакатастрофа МН17

17 июля 2014 года над Донбассом был сбит самолет рейса MH17.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек, из них — 15 членов экипажа. Предварительно установлено, что самолет был сбит пророссийскими боевиками с зенитно-ракетной установки Бук. Есть доказательства, что она попала на Донбасс из территории РФ.

Подробнее о крушении самолета рейса МН17 читайте на Фактах ICTV.

Источник: Associated Press