В деле о падении самолета рейса МН17 на Донбассе в июля 2014 года появилась новая информация. СМИ опубликовали расшифровку новых аудиозаписей, на которых зафиксированы переговоры одних из главных подозреваемых — Сергея Дубинского и Игоря Стрелкова-Гиркина.

По данным СМИ, переговоры перехватили украинские спецслужбы.

На записях слышно, как 17 июля Дубинский говорит о ракетной установке Бук на подконтрольной боевикам территории. Примерно через 30 минут после падения самолета он уточнял у террористов информацию о падении украинского истребителя. Ему нужно было почти два часа для того, чтобы выяснить, что в это же время был сбит пассажирский самолет.

В то же время из опубликованных аудиозаписей пока непонятно, кто именно приказал стрелять из Бука.

В публикации СМИ также отмечается, что Дубинский и его сообщники могли не знать, в какую цель именно выпустили ракету. Однако это не имеет значения для обвинения.

Падение самолета

17 июля 2014 года пассажирский Boeing-777 малайзийских авиалиний, который выполнял рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит.

На его борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Рассмотрение дела о падении самолета рейса МН17 продолжается до сих пор.

Источник: NOS, Nieuwsuur

