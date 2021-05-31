КГБ Беларуси планировало задержать не Протасевича, а Тихановскую

Спецоперация по принудительной посадке авиалайнера компании Ryanair в Минске готовилась для задержания лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, а не основателя Nexta Романа Протасевича.

Почтовый ящик, с которого было отправлено фейковое сообщение о минировании самолета террористами ХАМАС, было создано 14 мая.

Именно в этот день Тихановская должна была вылетать из Афин, где она находилась с 12 мая.

— Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Вероятно, побоялись еще более тяжелых последствий, — сказано в сообщении Telegram-канала Nexta Live.

Задержание редактора сайту Hrodna.life

Ранее сегодня в Беларуси силовики задержали главного редактора гродненского новостного сайта Hrodna.life Алексея Шота.

По словам экс-супруги журналиста, правоохранители подъехали на автобусе с тонированными окнами к дому, где он проживает, а затем затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении.

Причины задержания Шота не уточняются.