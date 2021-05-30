Аресты продолжаются: в Беларуси задержали главреда сайта Hrodna.life

Белорусские силовики задержали главного редактора Гродненского новостного сайта Hrodna.life Алексея Шота.

По словам экс-супруги журналиста, правоохранители подъехали на автобусе с тонированными окнами к дому, где он проживает, а затем затолкали его в машину и увезли в неизвестном направлении.

Причины задержания Шота не уточняются, под его домом продолжают деружить силовики.

По информации местных СМИ главреда Hrodna.life содержат в Ленинском райотделе Гродно.

Ранее мужчина работал в независимом белорусском издании TUT.BY, которое в середине месяца было закрыто, а 14 сотрудников его редакции задержали.

В марте Шота был оштрафован на 12 тысяч белорусских рублей (около 130 тыс. грн) за публикацию на своем сайте материалов со ссылками на Telegram-канал, который режим самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко признал экстремистским.

Перевод Протасевича и Сапеги в СИЗО КГБ

Ранее сегодня стало известно о переводе основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича в СИЗО КГБ.

Там же содержится и его девушка София Сапега, которая является гражданкой Российской Федерации.

Узнать о местонахождении белорусского оппозиционера удалось благодаря тому, что у его сестры впервые приняли для него передачу.