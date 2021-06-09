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Софія Зінов'єва |

Байден продлил санкции против Беларуси на год — Белый дом

джо байден

Президент США Джо Байден продлил санкции против Беларуси еще на один год.

Об этом говорится в заявлении Белого Дома. Отмечается, что согласно закону о чрезвычайных ситуациях, чрезвычайная ситуация на национальном уровне относительно действий и политики определенных членов правительства Беларуси и других лиц продолжает действовать и после 16 июня 2021 года.

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Впервые о санкциях против Беларуси объявил Джордж Буш-младший в 2006 году. Тогда их ввели в связи с грубым нарушением прав человека и проведением недемократических выборов.

Санкции Украины против Беларуси

После принудительной посадки пассажирского самолета и задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича, Украина и страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов.

В связи с этим, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к Владимиру Путину с просьбой открыть авиасообщение с Крымом через Россию.

Заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова заявила, что если хоть один белорусский окажется в оккупированном Крыму, Украина немедленно введет санкции со всеми негативными последствиями.

Источник: White House

Фото: Depositphotos

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