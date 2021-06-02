Якщо хоч один білоруський літак опиниться в тимчасово окупованому Криму, Україна негайно запровадить санкції.

Про це заявила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова та додала, що МЗС зафіксувало для себе прохання Лукашенка про відкриття авіамаршруту до Криму через РФ.

На думку Джапарової, це провокаційні заяви, які є емоційною реакцією самопроголошеного президента Лукашенка на дії України у відповідь на примусову посадку літака Ryanair та затримання Романа Протасевича.

– Ми діятимемо миттєво проти будь-яких спроб легітимізувати окупацію Криму Росією, проти будь-яких намагань нав’язати контакти з так званими “ЛНР” чи “ДНР”. І якщо хоч один літак білоруської авіакомпанії опиниться на території окупованого Криму, санкції будуть неминучі з усіма негативними наслідками, – заявила Джапарова.

Також заступник міністра наголосила, що уся відповідальність за санкції та закриття повітряного простору лежить на Лукашенку, а рішення закрити небо є не політичним, а безпековим.

Авіасполучення з Кримом

1 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що звернувся до президента РФ Володимира Путіна із проханням відкрити авіамаршрут до Криму через територію Росії.

За словами Лукашенка, він не переймається політичною стороною питання та не вважає себе відповідальним за це.