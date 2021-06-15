14 июня в Брюсселе состоялся саммит Североатлантического альянса. Его участники обсудили ряд важных международных вопросов.

Была на повестке дня и Украина, в частности перспектива ее членства в НАТО, а также война на Донбассе. Главные тезисы из саммита НАТО — смотрите в нашем материале.

Вступление Украины в НАТО

На саммите подтвердили решение, принятое в Бухаресте в 2008 году, о намерении в будущем принять Украину в Альянс. В частности, в итоговом заявлении говорится, что Украина станет членом НАТО после того, как получит и выполнит План действий по членству в Альянсе.

Но для этого нужно продолжать проводить реформы. Особое внимание страны-участницы саммита обратили на важность антикоррупционной реформы и Службы безопасности Украины.

Война на Донбассе

Лидеры стран НАТО напомнили, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах международно признанных границ и осуждают аннексию Крыма.

Также они призвали Россию вывести войска, которые она разместила в Украине, прекратить поддерживать вооруженные формирования на Донбассе, наращивать военную активность в Черном море и препятствовать доступу к Азовскому морю и украинским портам.

Кроме того, страны-участницы НАТО отметили, что усиливают поддержку Украины. Они призвали Россию к полному выполнению Минских соглашений и поддержали деятельность нормандского формата и Трехсторонней контактной группы для урегулирования ситуации на Донбассе.

Политика киберзащиты Альянса

Участники саммита также утвердили комплексную политику НАТО в сфере киберобороны для реагирования на систематические хакерские атаки и другие киберпреступления.

Решение приняли учитывая то, что киберугрозы участились и имеют комплексный и разрушительный характер. Ожидается, что новая политика киберзащиты НАТО еще больше укрепит устойчивость Альянса.

Кроме того, в НАТО пообещали привлекать к ответственности тех, кто наносит вред Альянсу в киберпространстве.

Военные расходы

Страны-члены НАТО решили увеличивать расходы на оборону и безопасность, договорились укреплять и модернизировать структуру сил Альянса, чтобы удовлетворить потребности в сдерживании и обороне.

Так, ожидается, что 10 членов НАТО в этом году потратят на оборону 2% своего ВВП или больше.

Отношения с Россией

Генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что отношения Альянса с Россией сейчас находятся на самом низком уровне после холодной войны.

Поскольку агрессивные действия РФ влияют на безопасность НАТО. Поэтому Североатлантический альянс будет придерживаться своей стратегии в отношениях с Россией, которая заключается в сдерживании и диалоге.

Также НАТО планирует следить за проведением будущих совместных российско-белорусских учений Запад-2021, которые пройдут в сентябре этого года.

Ситуация в Беларуси

Страны НАТО не обошли вниманием и ситуацию в Беларуси. Они поддержали независимое расследование Международной организацией гражданской авиации (ІКАО) принудительной посадки самолета Ryanair в Минске.

Также страны-участницы Североатлантического альянса выразили обеспокоенность из-за задержания оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Они назвали это угрозой для гражданской безопасности и отрицанием свободы прессы.

Новая стратегия НАТО

Как и ожидалось, лидеры стран НАТО поручили генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу разработать стратегию Альянса на период до 2030 года. Ее планируют утвердить на предстоящем саммите, который пройдет в Испании.

Документ должен стать ответом на новые глобальные вызовы в сфере политики безопасности.

Источник: НАТО