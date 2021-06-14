Сейчас Украина наиболее близкая к получению Плана действия для членства в Североатлантическом Альянсе, чем когда-либо прежде. Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

Как подчеркнул глава государства, украинцы поддерживают вступление Украины в НАТО, ведь это гарантирует безопасность и защиту их детей.

— Мы ежедневно доказываем, что готовы быть в Альянсе больше, чем большинство стран Европейского Союза.

Зеленский отметил, что за последний год западные партнеры больше стали поддерживать Украину. Несмотря на это, они продолжают руководствоваться собственными интересами.

Президент Украины заявил, что Западу следует понять — война в Украине, это также война в Европе. А защита украинских граждан, это также благо и безопасность для европейских стран.

НАТО подтвердили готовность принять Украину

На саммите НАТО подтвердили готовность принять Украину, однако для этого есть условие. Североатлантический Альянс хочет, чтобы власть Украины сосредоточились на внедрении реформ.

По мнению лидеров НАТО, Киеву стоит заняться борьбой с коррупцией и реформой децентрализации.