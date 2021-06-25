Оппозиционного блогера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу, которых 23 мая задержали в аэропорту Минска, перевели под домашний арест из следственного изолятора.

Об этом журналистам BBC рассказали родители задержанных, в частности отчим Софии Сапеги сказал, что для них это стало большой неожиданностью.

— Мы находимся в шоке, — поделился отчим девушки Сергей Дудич.

Отец Романа Протасевича Дмитрий заявил, что с его сына и Софии Сапеги не снимали обвинений, а просто изменили меру пресечения.

— Мне сложно комментировать действия власти, какие у них цели. Может, он втянут в какую-то политическую игру, — предположил отец блогера.

По мнению Дмитрия Протасевича то, что с задержанных не сняли обвинений, а перевели под домашний арест, означает лишь, что условия их пребывания улучшатся, но как дальше пойдет ход дела — неизвестно.

Родители задержанных также рассказали, что Роман Протасевич и София Сапега сейчас проживают в двух разных арендованных квартирах в Минске.

Задержание Романа Протасевича

23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку рейс Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс.

На борт поступил сигнал о якобы заминировании самолета с требованием экстренной посадки в Беларуси.

Среди пассажиров рейса был и оппозиционный белорусский блогер, журналист и основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.

В аэропорту их сразу арестовали, а 3 июня Протасевич дал якобы добровольное интервью белорусскому телеканалу, где заявил, что уважает самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и признает свою вину.

Детали о деле Романа Протасевича читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Nexta