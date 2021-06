Задержанный в Беларуси основатель оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич уверяет, что его никто не бил в СИЗО. Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции белорусских силовиков.

Также он назвал шуткой распространенную информацию о том, что в тюрьме его избивал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кроме того, журналист объяснил, откуда взялись следы на его руках, которые было заметно во время интервью каналу ОНТ.

Кроме того, Протасевич поспешил опровергнуть информацию о том, что имеет проблемы со здоровьем.

Кроме того, Роман Протасевич попросил журналистов не распространять “слухи” о его здоровье.

Как уверяет оппозиционер, его родителей сейчас используют, поскольку они не знают, что делать. Поэтому ездят с акциями протеста, тогда как за их спинами находятся конкретные политические деятели.

Вместе с тем, Роман Протасевич отказался комментировать информацию о том, что его могут передать террористам так называемой “ЛНР” для следственного эксперимента и проверки на причастность к обстрелу мирного населения.

Свое же участие в мероприятии силовиков, так же, как и в интервью каналу ОНТ назвал добровольным.

Протасевич заметил, что знает, что о нем пишут в интернете, потому что ему давали почитать сводки Telegram-каналов.

Часть журналистов покинула мероприятие, как только Романа Протасевича привели в зал. Свое поведение они объяснили тем, что не будут участвовать в мероприятии, потому что задержанный находится под давлением.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL

— Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021