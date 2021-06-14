Задержанный в Беларуси основатель оппозиционного Telegram-канала Роман Протасевич уверяет, что его никто не бил в СИЗО. Об этом он сообщил сегодня во время пресс-конференции белорусских силовиков.

Также он назвал шуткой распространенную информацию о том, что в тюрьме его избивал лично самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

– Эту шутку я даже комментировать не буду. Это просто смешно, – лаконично заметил Роман Протасевич.

Кроме того, журналист объяснил, откуда взялись следы на его руках, которые было заметно во время интервью каналу ОНТ.

– Я думаю, каждый из вас может подойти и посмотреть – это следы от стяжек, которые на меня надели во время задержания. Как я понял, оно было столь неожиданным для сотрудников, что у них даже не было при себе наручников, – подчеркнул он.

Кроме того, Протасевич поспешил опровергнуть информацию о том, что имеет проблемы со здоровьем.

– Я хочу сказать, что прекрасно себя чувствую, у меня отличное настроение. Нет никаких жалоб. Если кто-то сомневается, я готов с разрешения следствия пройти любую независимую медицинскую экспертизу и обследование. Никто меня не бил. Даже больше скажу – пальцем не тронул, – заверил задержанный оппозиционер.

Кроме того, Роман Протасевич попросил журналистов не распространять “слухи” о его здоровье.

– Настоящими заложниками всей ситуации, которая развивалась вокруг меня, стала, во-первых, София (София Сапега – девушка Романа Протасевича, которую вместе с ним задержали в аэропорту Минска 23 мая, – Ред.), во-вторых, мои родители, которые сейчас находятся в Польше в условиях информационного вакуума. Господа, просто подумайте, как бы реагировали ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах, как и я, и вам бы говорили, что вашего сына бьют, хотя это совершенно не так. Мои слова продиктованы заботой о моих родителях. Хочу напрямую обратиться к моим родителям: Мама, папа, не волнуйтесь, у меня действительно все прекрасно, – сказал он.

Как уверяет оппозиционер, его родителей сейчас используют, поскольку они не знают, что делать. Поэтому ездят с акциями протеста, тогда как за их спинами находятся конкретные политические деятели.

Вместе с тем, Роман Протасевич отказался комментировать информацию о том, что его могут передать террористам так называемой “ЛНР” для следственного эксперимента и проверки на причастность к обстрелу мирного населения.

– Любые официальные показания я даю только представителям следственного комитета, – отметил он.

Свое же участие в мероприятии силовиков, так же, как и в интервью каналу ОНТ назвал добровольным.

– Никакого торга со следствием или чего-то вроде этого у меня не было. Любое мое участие, даже в этом мероприятии, является добровольным, так же, как и интервью Маркову. Меня никто не принуждал к полному сотрудничеству со следствием. Это лишь мой выбор и мое решение. Я понимаю, какой вред я нанес государству, поэтому готов сделать все, что в моих силах, чтобы исправить эту ситуацию, – пояснил он.

Протасевич заметил, что знает, что о нем пишут в интернете, потому что ему давали почитать сводки Telegram-каналов.

– Я знаю, что многие меня называют чуть ли не предателем, но моя совесть абсолютно чиста. Я никого не предаю, никого не сдаю. Я действительно сотрудничаю со следствием, помогаю стране и намерен помогать и в дальнейшем.

Часть журналистов покинула мероприятие, как только Романа Протасевича привели в зал. Свое поведение они объяснили тем, что не будут участвовать в мероприятии, потому что задержанный находится под давлением.

We have just walked out. Not taking part when he is clearly there under duress. https://t.co/vg4gSGZJeL — Jonah Fisher (@JonahFisherBBC) June 14, 2021

Задержание Протасевича в Минске

23 мая в Минске экстренно посадили самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс, якобы из-за поступления сигнала о заминировании, когда борт пролетал над Беларусью.

Среди пассажиров рейса был основатель белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка София Сапега. Сразу после посадки самолета их задержали.

3 июня Роман Протасевич якобы добровольно дал интервью провластному белорусскому телеканалу. Он заявил, что “уважает Лукашенко” и “признает вину в организации массовых беспорядков после выборов 9 августа 2020 года”.

Подробнее о задержании Романа Протасевича читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: belpresscenter

Фото: Nexta