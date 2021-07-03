Проливные дожди в Японии спровоцировали схождение оползня

Из-за проливных дождей в японской префектуре Сидзуока на город Атами сошел селевой поток.

В результате стихийного бедствия без вести пропали по меньшей мере 20 человек, еще двое доставлены в больницы с различными травмами.

Оползни снесли несколько домов, еще около десятка находятся были погребены под слоем грунта. В городе отсутствует электроснабжение, ведутся работы по его возобновлению.

На место трагедии отправлены бригады аварийного реагирования Армии самообороны Японии. На месте происшествия работают более 100 правоохранителей.

Премьер-министр страны Есихидэ Суга собрал оперативную группу по реагированию на чрезвычайные ситуации.

По данным местных СМИ, всего за два дня уровень осадков в регионе превысил среднемесячный уровень.