Папа Римский Франциск перенес плановую операцию на кишечнике после того, как его госпитализировали 4 июля. В Ватикане рассказали, как он себя чувствует после операции.

Как сообщили в пресс-службе Святого Престола, 84-летний Папа Римский “хорошо отреагировал” на запланированную операцию.

— Святой Отец хорошо отреагировал на операцию, проведенную под общим наркозом, — отметили в Ватикане, не уточнив, как долго он будет оставаться в больнице.

Операцию провели в клинике Агостино Джемелли. Главным хирургом понтифика был доктор Серджио Альфьери, директор отделения хирургии пищеварительной системы Джемелли. Также на операции присутствовал официальный врач Папы Франциска.

Напомним, хроническая болезнь вынудила Папу Римского пропустить церковную службу на Новый год. 1 января 2021 года он появился на публике, но во время своего обращения не упомянул о своем состоянии здоровья.