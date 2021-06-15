После годичного перерыва: Папа Римский Франциск назначил нунция в Украине

Шестым апостольским нунцием – посолом Ватикана в Украине – после почти годичного перерыва стал Висвальдас Кульбокас.

Соответствующее назначение одобрил Папа Римский Франциск.

Кроме того, Кульбокас возведен в сан архиепископа.

Новый нунций родом из Литвы. Он находится на дипломатической службе Ватикана с 2004 года.

Предыдущий архиепископ Клаудио Гуджеротти, занимал соответствующую должность с 2016 по 2020 год. После этого он был переведен на другую должность.

Апостольский нунций — архиепископ, выполняющий одновременно выполняет функции посла Ватикана, а также представителя Святого престола – резиденции Папы Римского, как земного главы Католической церкви.

Знакомство Павелко с Папой Римским

В рамках открытия Евро-2020 президент УАФ Андрей Павелко встретился с Папой Римским Франциском.

Знакомство произошло перед матчем открытием Чемпионата Европы между Турцией и Италией.

В свою очередь Украина первый матч проиграла фавориту своей группы сборной Нидерландов со счетом 3:2.