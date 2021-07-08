Агрессивный штамм коронавируса Дельта, который происходит с Индии, стал доминирующим в Соединенных Штатах и Федеративной республике Германия.
Согласно данным Института вирусологии имени Роберта Коха, с конца июня доля распространения индийского штамма в Германии составляет 59%.
На данный момент Дельта по распространенности вытеснил штамм Альфа, теперь ему принадлежит только около трети всех заражений.
По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, мутация Дельта стала доминирующей на территории страны, а доля ее распространения составляет более 51%.
Президент США Джо Байден накануне призвал молодежь вакцинироваться как можно скорее, ведь Covid-штамм Дельта распространяется в несколько раз быстрее, чем другие.
Штамм коронавируса Дельта
От основного, родительского штамма, Дельта отличается дополнительной мутацией в белке шипе вируса, который позволяет инфицировать здоровые клетки.
Дельта характеризуется повышенной заразностью и более тяжелым течением болезни.
Подробнее о мутации Дельта и ее особенностях, читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: NBC