9 июля президент США Джо Байден подписал указ о содействии конкуренции в американской экономике.

Эта инициатива призвана снизить цены в стране, увеличить заработную плату для работников, способствовать инновациям и быстрому экономическому росту.

В документе предусмотрено 72 мероприятия, касающиеся более десяти федеральных ведомств.

После реализации эти инициативы приведут к улучшению жизни людей, убеждают в Белом доме.

Так, американцам будет легче сменить работу, приобрести более дешевые лекарства, сэкономить средства на счетах в интернете, упростить процесс получения возмещений от авиакомпаний, смены банков и тому подобное.

В соответствии с указом у представителей малого бизнеса появится больше возможностей для деятельности.

President Biden delivers remarks and signs an executive order on promoting competition in the American economy. https://t.co/B5hlknzZi5

— The White House (@WhiteHouse) July 9, 2021