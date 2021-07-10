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Факты / Мир / Мировые новости
Тетяна Забожко |

Байден подписал указ о конкуренции в экономике

джо байден

9 июля президент США Джо Байден подписал указ о содействии конкуренции в американской экономике.

Эта инициатива призвана снизить цены в стране, увеличить заработную плату для работников, способствовать инновациям и быстрому экономическому росту.

В документе предусмотрено 72 мероприятия, касающиеся более десяти федеральных ведомств.

После реализации эти инициативы приведут к улучшению жизни людей, убеждают в Белом доме.

Так, американцам будет легче сменить работу, приобрести более дешевые лекарства, сэкономить средства на счетах в интернете, упростить процесс получения возмещений от авиакомпаний, смены банков и тому подобное.

В соответствии с указом у представителей малого бизнеса появится больше возможностей для деятельности.

За внедрением инициатив будет следить специально созданный Совет по вопросам конкуренции.

Источник: White House

Фото: Dreamstime

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