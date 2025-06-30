Во время военного положения распространенными стали случаи подделки документов. Часто это делают с целью уклонения от призыва на военную службу или незаконного пересечения государственной границы.

В интернете можно найти множество сервисов по покупке таких документов, однако стоит помнить, что все полученные таким образом документы являются поддельными. Какая ответственность за подделку документов во время военного положения — читайте в материале.

Ответственность за подделку документов во время военного положения: что известно

Подделка временного удостоверения или заключения ВВК подпадают под ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Такие действия наказываются штрафом до 17 000 грн, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

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Если человек пытается использовать поддельный документ для уклонения от призыва на военную службу или пересечения границы, ответственность может наступать по ч. 4 ст. 358 УК, что наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Когда человек использует поддельный документ, то органы национальной полиции считают это фактическим соучастием. Если лицо предоставляло данные и информацию о себе, и это все докажут органы, то это будет соучастием в подделке документов или использование заведомо поддельного документа. Речь идет не о тех лицах, которые подделывали, а о тех, которые использовали эти документы.

В суде без их сердечного признания все это будет трудно доказать. Ведь часто такой информацией обмениваются через мессенджеры. Только если лицо само признается в этой ситуации, тогда можно говорить, что оно было соучастником и может чисто теоретически нести какую-то ответственность за эту историю.

Кого именно могут привлекать к ответственности за подделку документов

Лица, которые подделывали документы, будут нести ответственность за то, что они делали. Однако что касается лиц, которые пользовались этими документами, то их будет крайне трудно привлечь к ответственности.

Не имеет значения, в военное время эти документы подделывались или в мирное — это будет рассматриваться или как подделка документов, или как использование поддельных документов. За это устанавливают уголовную ответственность (наказание зависит от обстоятельств и индивидуальных случаев).

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