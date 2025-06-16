Мы наносим очень много поражений РФ: 77 ОАэМБр ДШВ о ситуации под Боровой

В Харьковской области под Боровой обостряется ситуация из-за постоянных попыток российских военных продвинуться ползучим наступлением.

Офицер отделения коммуникаций 77 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ Виктор Петрович рассказал ведущей информационного телемарафона Єдині новини Яне Брензей, какая сейчас ситуация под Боровой.

Ситуация под Боровой: ползучее наступление российских войск

— Они пытаются по одному, по двое, в темное время суток, в сумерки проползать ближе к нашим позициям. Соответственно там накапливаться, создавать засады и проблемы нашим военнослужащим, — сказал он.

По словам офицера отделения коммуникаций 77 ОАэМБр, российские оккупанты сейчас очень много работают по украинским огневым позициям, в частности беспилотниками Молния или FPV-дронами на оптоволокне.

Вероятно, армия РФ может уже готовиться к более массированному штурму, предположил Виктор Петрович.

Украинский военный об увеличении серой зоны под Боровой

— Мы очень много наносим поражений по различной фортификации. В серой зоне уничтожаем склады. Поэтому серая зона на самом деле очень сильно увеличилась, — рассказал он.

Как утверждает офицер отделения коммуникаций 77 ОАэМБр, единственная проблема заключается в том, что враг меньше сосредоточен на мониторинге передней линии.

То есть там, где больше пехоты, оккупанты не готовятся к какому-то массированному наступлению с украинской стороны, объяснил он.

По словам офицера, армия РФ сосредотачивается на более тыловых позициях, где как раз находится артиллерия и средства поражения.

Он отметил, что россияне пытаются выбить эти средства поражения, чтобы в дальнейшем наступать.

Тактика российской пехоты под Боровой

— Они набрасывают сверху пончо, которое скрывает их от термальной камеры. Сверху еще накидывают маскировочную сетку и по одному повезут. Бывает, днем повезут. Один, например, повезет, и у него не получилось. Его убили. Значит, их командиры говорят, вычеркиваем, и следующего пускают ползти. Пустили, допустим, 20-30 человек. Пять, может, где-то закрепились, спрятались в каких-то норах, а их там в принципе много. Сейчас много зеленки, то есть маскироваться легче, — обратил внимание он.

Как сказал украинский офицер, российские оккупанты там уже караулят, наблюдают, по возможности накапливаются и пытаются делать какие-то диверсии.

Кроме этого, оккупанты прячутся от дронов и пытаются воспользоваться зонами, которые не всегда удается проконтролировать.

— На каждый сантиметр фронта, особенно ночью, не напасешься дронов и экипажей. Получается есть такие зоны, которые не всегда получается проконтролировать. Они пытаются этим воспользоваться. Плюс им просто не жалко личного состава. То есть погибнет у них в таких ползучих штурмах 50 человек. Ну, им не жалко, — резюмировал Виктор Петрович.

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