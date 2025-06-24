Почти ежедневно враг штурмует: 77 ОАэМБр о ситуации на Купянском направлении

В Харьковской области российские войска продолжают активную подготовку к наступательным действиям с использованием техники на Купянском направлении.

Начальник отделения коммуникаций 77 отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Виталий Гнилко рассказал ведущему телемарафона Єдині новини Вадиму Карпьяку о тактике россиян, которую они применяют для штурма украинских позиций.

Ситуация на Купянском направлении

— В полосе ответственности бригады противник продолжает активную подготовку к наступательным действиям с использованием техники. Почти ежедневно враг осуществляет попытки штурмовых действий малыми группами. По один-два пехотинца, используя густую зелень, переползают через открытые участки местности, — отметил Гнилко.

По его словам, это плохо заканчивается для российских оккупантов, как показывает практика.

Начальник отделения коммуникаций 77 ОАэМБр отметил, что армия РФ забрасывает большое количество личного состава, но малыми группами. Он рассказал, что у россиян присутствуют так называемые мясные штурмы.

— Для врага, наверное, дешевле и легче отправить на так называемые “мясные” штурмы пехотинцев — одного за другим, чтобы истощить наши огневые средства, пока враг не накопит нужное количество личного состава в какой-то условной лесополосе или точке, — сказал он.

Тактика армии РФ на Купянском направлении

Противник использует тактику ползучих, в прямом и переносном смысле, штурмовых действий, рассказал начальник отделения коммуникаций 77 ОАэМБр.

— Так называемые командиры отрядов противника отправляют свой личный состав, можно сказать, по трупным тропам. Что имеется в виду? Выходят несколько пехотинцев противника, одетые в кикиморы, накрываются маскхалатами, переползают большие открытые участки местности и поля, — поделился он.

На своем пути российские оккупанты натыкаются на украинские минные заграждения. В то же время Силы обороны постоянно ведут наблюдение с неба. Соответственно ВСУ вычисляют врага и уничтожаем его с помощью БпЛА, сказал Гнилко.

— На этом ползучий путь штурмовой группы противника заканчивается. Но через некоторое время выходит новая такая же группа и идет, можно сказать, по тем же стопам, — резюмировал украинский военный.

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