Книжный магазин в США изымает книги о Гарри Поттере: что произошло

Один из самых известных независимых книжных магазинов Сан-Франциско The Booksmith объявил об изъятии книг Джоан Роулинг из своего ассортимента.

Причина – публичная и финансовая поддержка автором инициатив, направленных против прав трансгендеров.

Книги Джоан Роулинг изымают из продажи

В заявлении на своем сайте The Booksmith сообщил, что Роулинг использует личные средства, заработанные на серии о Гарри Поттере, для финансирования фонда JK Rowling Women’s Fund.

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В магазине утверждают, что этот фонд направлен на ограничение прав трансгендерных людей в сфере трудоустройства, публичной жизни и “защищенных женских пространств”.

– Мы – коллектив квир-людей, чья юность также прошла под знаком волшебников и эльфов. Посмотрите на нас – это очевидно. Если вы или ваши близкие хотите познакомиться с миром Гарри Поттера, советуем покупать книги, которые уже были в употреблении, – говорится в официальном заявлении The Booksmith.

Это не первый публичный протест против взглядов Роулинг. Недавно поддержку писательницей решения Верховного суда Великобритании, которое ограничивает права транслюдей, жестко раскритиковал актер Педро Паскаль. В своем посте он назвал ее действия “отвратительными”, а поведение – “жалким”.

Джоан Роулинг нередко фигурирует в громких дискуссиях о трансгендерности. Часть поклонников от нее отвернулась, но писательница продолжает открыто выражать свою позицию и работать над новым сериалом по Гарри Поттеру. К слову, шоураннеры уже объявили, кто сыграет Гарри, Рона и Гермиону.

Источник : Deadline

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