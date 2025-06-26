Возвращение пленных сегодня: эмоции женщин, узнавших родных среди освобожденных

В Украину вернулись раненые и больные военнопленные, освобожденные из российского плена. К месту прибытия прибыли кареты скорой помощи, чтобы оказать медицинскую помощь уволенным защитникам.

Возвращение пленных сегодня

Среди встречающих возвращенных были родные военных, которые до сих пор считаются пропавшими без вести. Люди продолжают ждать хоть какого-нибудь известия о судьбе своих близких.

Официальное количество уволенных пока не разглашается. По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, освобожденные военные получат надлежащую медицинскую помощь, реабилитацию и поддержку от государства.

Вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Большинство из них были в плену с 2022 года.

– Сегодня состоялся седьмой этап по договоренностям в Стамбуле. Домой вернулись как тяжелобольные, тяжелораненые, так и молодые защитники. Большинство из них были с 2022 года в плену, есть офицеры, рядовой и сержантский состав. Дальше работа продолжается, то есть это не завершение. Это очередной этап, дальше будет, – сказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Обмен стал очередным шагом в рамках гуманитарной работы по возвращению защитников домой. В то же время у сотен семей остается открытым болезненный вопрос о судьбе тех, кто до сих пор считается пропавшим без вести.

– Никто не верил, что это может быть. Третий раз приезжаю. Пришло в Действии обменявшие сообщения. Мужчине 54 года. В плену пробыл 38 месяцев, — сказала супруга пленника Светлана Носаль.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, обмен пленными сегодня – часть еще одного этапа возвращения украинских воинов домой.

Как отметил Лубинец, некоторые украинские защитники находились в статусе поиска и не были подтверждены страной-агрессором.

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