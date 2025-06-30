Больше нет мясных штурмов: командир роты 49 ОШБ об изменении тактики врага

Командир первой штурмовой роты 49 отдельного штурмового батальона (ОШБ) Карпатская сечь с псевдо Бандера, который воюет на Торецком направлении, в интервью военкору программы Факты ICTV Олегу Корниенко рассказал о ситуации на фронте, изменении тактики врага и самых больших угрозах.

Насколько стало труднее воевать и почему

По его словам, сложнее всего сейчас украинским военным из-за логистики, поскольку приходится ходить по 15-20 км в полной экипировке.

Хотя признает, что часто выручают дроны, которые сбрасывают воду и еду.

Однако взрывчатку для минирования дорог, сбросы ВОГ и другое вооружение приходится носить на себе.

Кроме того, очень досаждает большое количество беспилотников, что затрудняет передвижение.

— Mavic в небе иногда висит под сто штук — и ты не понимаешь, где наш, а где чужой. На голову всегда может что-то упасть. Передвигаться крайне сложно. Наши парни иногда идут 13 км примерно три дня, — рассказывает Бандера.

Также, по его мнению, россияне чрезвычайно быстро адаптируются к военным действиям, чем приносят заметные хлопоты Силам обороны Украины.

Как изменилась тактика врага с начала лета

— У них нет больше мясных штурмов, что бы там ни говорили. Если раньше были роты, то теперь по два-три военных, которые способны забегать даже в наш тыл, — пояснил военный.

Он говорит, что таким образом враги могут длительное время скрываться в лесополосах или в разрушенных домах и передавать информацию о движении пехоты, военной техники и дронов.

Среди новинок — штурмы оккупантов на мотоциклах, хотя успехов они не имели.

— На моем направлении сколько они не заезжали — успеха не имели. С ними очень быстро разбирается наша пехота. С моей точки зрения, это неэффективно. А вот бронетехника, когда ее хорошо обшивают, может заехать очень далеко, — добавил Бандера.

Оптоволокно и КАБы — главные угрозы на фронте

— Против КАБов я пока не вижу, чтобы по ним какие-то решения принимались. А сбить их невозможно, им уже крылья придумали, поэтому бьют очень точно. Часто стали сбрасывать на наши позиции именно 250-ки, а 500-ки отходят. То есть оптоволокно и КАБы — это самые большие угрозы, — рассказывает военный.

По его словам, даже если ты сидишь в доте, от КАБа защиты нет.

По данным Генштаба ВСУ, за последние сутки на Торецком направлении враг совершил семь атак — в районах Дачного, Торецка и Яблоновки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.