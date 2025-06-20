Видео
Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Правила выезда мужчин за границу с 1 января 2026: что изменится для украинцев
Денежная помощь для украинцев в январе 2026 года: обзор программ и поддержки
Мы рекомендуем
Мобилизация с 1 января 2026 года: новые правила и цифровой учет
Минус 104 кг за проект: как прошел финал Взвешенные и счастливые и кто победил
Пенсии-2026: что изменится с 1 января и будет ли повышение
Татьяна Штерева, редактор раздела Стиль жизни
3 мин.

РФ может готовиться к новой волне наступления на Краматорском направлении – 82 ОДШБ

Российские войска активно перегруппировываются и стягивают подразделения к линии фронта на Краматорском направлении.

Об этом ведущей Вікна-новини Яне Брензей в эфире общенационального телемарафона Єдині новини сообщил начальник отдела коммуникаций 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады Виктор Кравцов.

Оккупанты стягивают силы к Краматорску

Ситуация в зоне ответственности 82 ОДШБ остается напряженной, отметил в разговоре военный.

– Противник продолжает осуществлять активные штурмовые действия с целью прорыва обороны и выхода на оперативно-выгодные рубежи. Но в тесном взаимодействии наши подразделения эффективно противодействуют атакам противника, срывая их планы. Враг продолжает нести значительные потери в живой силе и технике, – рассказал Виктор Кравцов.

Начальник отделения коммуникаций 82 ОДШБ добавил, что противник сосредотачивает батальонно-тактические группы в прифронтовых районах, что может свидетельствовать о подготовке к новой волне наступления.

– Враг проводит перегруппировку и накопление сил на нашем Краматорском направлении, концентрируя новые батальонно-тактические группы в прифронтовых районах. И это может свидетельствовать о подготовке к более масштабным штурмовым действиям в ближайшей перспективе, – уточнил представитель бригады.

В районе действий 82 ОДШБ украинские военные противостоят подразделениям 163 танкового полка, 102 мотострелкового полка, а также штурмовым группам из состава формирования Шторм, которое комплектуется преимущественно бывшими заключенными.

Ранее спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что в Сумской области в последние несколько дней активность российских штурмовых подразделений снизилась. В то же время враг не оставляет попыток продвинуться с помощью малых групп.

Читайте также
Ситуация на Новопавловском направлении: РФ применяет тактику ползучей оккупации
чи будуть продовжувати воєнний стан в Україні

Фото: 82 ОДШБ

Связанные темы:

Война в УкраинеКраматорсктелемарафон
Больше видео
Мы используем cookies
Соглашаюсь