Мобилизация с 1 июля 2025 года: новые правила и список исключений

Каждый гражданин обязан защищать государство, поэтому подпадает под действие закона о мобилизации. Однако отдельные категории лиц могут быть освобождены от призыва – как на постоянной основе, так и временно.

Факты ICTV и адвокат ОА EvrikaLaw Мирослава Мостова разобрались, кто не подлежит мобилизации с 1 июля, какие документы нужны для получения отсрочки и какие категории граждан утратили право на освобождение от призыва.

Теперь в армию могут призвать мужчин с 25 лет. Часть граждан потеряла право на отсрочку — среди них студенты, которые второй раз получают тот же уровень образования, многодетные родители, имеющие долги по алиментам и лица, ухаживающие за родственниками супругов.

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Кого освободили от мобилизации: полный список

Что нужно для получения отсрочки: перечень документов

Кто потерял право на отсрочку в 2025 году

Предусмотрена ли обязательная мобилизация женщин

Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте 18-25 лет

Возможна ли мобилизация ограниченно годных граждан

Освобождает ли она от мобилизации третья группа инвалидности

До какой даты продолжается мобилизация

Кого освободили от мобилизации: полный список

Закон О воинской обязанности и военной службе регламентирует учет, прохождение и увольнение с военной службы как в мирное время, так и в особый период.

Закон О мобилизационной подготовке и мобилизации — порядок мобилизации, права и обязанности граждан и основания для освобождения от мобилизации.

В последнем законе определено, кого не могут мобилизовать ни при каких условиях, а кого могут призвать позже — после прекращения действующего основания для отсрочки.

Не подлежат мобилизации — лица, имеющие законодательные гарантии освобождения.

Временно не подлежат мобилизации — граждане, которые могут быть мобилизованы в будущем, если теряют право на отсрочку.

Если гражданин уже находится на военной службе, он обязан выполнять приказы командования. Увольнение возможно только на условиях, предусмотренных законом.

Если же лицо только стоит на воинском учете, оно обязано являться по вызову ТЦК и предоставлять документы, подтверждающие основания для отсрочки.

К категории лиц, не подлежащих мобилизации, относятся:

забронированные органами власти или предприятиями специалисты;

лица с инвалидностью или временно непригодные к службе по состоянию здоровья;

родители трех и более детей до 18 лет;

одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей до 18 лет;

лица, ухаживающие за ребенком с инвалидностью или тяжелой болезнью;

опекуны детей-сирот или лишенных родительской опеки;

лица, ухаживающие за родственниками или родственниками с инвалидностью;

один из супругов военнослужащего, если есть несовершеннолетние дети;

народные депутаты Украины и АР Крым;

работники сектора обороны и государственной безопасности.

Что нужно для получения отсрочки: перечень документов

Чтобы получить отсрочку, нужно предоставить в территориальный центр комплект документов, подтверждающих право на освобождение от мобилизации. Без подтверждения отсрочка не предоставляется.

К таким документам относятся:

медицинские заключения и справки;

решения судов;

выписки из государственных реестров;

свидетельства о браке и рождении детей.

другие документы, предусмотренные законодательством.

Кто потерял право на отсрочку в 2025 году

С обновлением законодательства определенные категории граждан больше не имеют права на отсрочку. А именно:

студенты, которые во второй раз получают тот же уровень образования;

мужчины в возрасте 25+ (в связи со снижением призывного возраста);

многодетные родители, имеющие задолженность по алиментам;

лица, ухаживающие за родителями супругов с инвалидностью;

сводные братья погибших военных;

сотрудники предприятий Минобороны.

Предусмотрена ли обязательная мобилизация женщин

На данный момент обязательная мобилизация женщин не предусмотрена ни одним нормативно-правовым актом.

Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте 18-25 лет

До 25 лет мужчины имеют статус призывника, а значит на них не распространяется действие закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации. Поэтому мобилизация призывников в возрасте 18-25 лет является незаконной.

Исключением является мобилизация мужчин, которые уже проходили срочную службу, а также добровольная мобилизация.

Возможна ли мобилизация ограниченно годных граждан

Следует обратить внимание, что на данный момент статус “ограниченно годен” был отменен. Поэтому до 5 июня 2025 года все лица, имевшие указанный статус, должны были пройти повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) с целью определения годности к военной службе.

Следовательно, если после прохождения ВВК гражданин будет признан годным к военной службе, он может быть мобилизован.

Освобождает ли от мобилизации третья группа инвалидности

Согласно п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации третья группа инвалидности является лишь основанием для отсрочки от мобилизации, однако не освобождает от нее полностью.

До какой даты длится мобилизация

Мобилизация в Украине не имеет отдельного фиксированного срока. Это означает, что она завершается только тогда, когда ее отменят или закончат военное положение. До этого времени все меры, предусмотренные законом — призыв, учет, отсрочки или освобождение — остаются в силе.

16 апреля Верховная Рада поддержала продление действия военного положения и мобилизации с 9 мая до 6 августа. Военное положение и мобилизация в Украине были продлены в 15-й раз.

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