Три президента, десять премьер-министров и один король были потенциальными объектами для слежки с помощью шпионской программы Pegasus.

В списке номеров телефонов людей, за которыми могли шпионить, были контакты главы Франции Эммануэля Макрона, Ирака – Бархама Салиха и ЮАР – Сирил Рамафоса.

Есть в нем премьер-министр Пакистана Имран Хан, Египта – Мустафа Мадбули и Марокко – Саад Эддин Эль-Отмани.

А также семеро уже бывших руководителей правительства, которые на момент попадания в список еще занимали должности. Это премьер-министр Йемена Ахмед Обейд бин Дагр, Ливана – Саад Харири, Уганды – Рухакана Ругунда, Франции – Эдуар Филипп, Казахстана – Бакытжан Сагинтаев, Алжира – Нуреддин Бедуи и Бельгии – Шарль Мишель.

Был потенциальным объектом для слежки и король Марокко Мухаммед VI.

Судебно-медицинская экспертиза лаборатории безопасности Amnesty обнаружила, что в 37 из 67 смартфонов, номера которых были в списке, программа Pegasus успешно проникла или были признаки попыток проникновения.

Исследование лаборатории установило, что многие телефоны имели признаки или попытки заражения после минуты или даже секунды после того, как номера появились в списке.

Позиция NSO

Разработчик программы Pegasus – израильская компания NSO – отрицает причастность к слежке за чиновниками.

Компания сообщает, что у нее есть 60 клиентов среди правительственных учреждений в 40 странах. И в каждом случае объектами слежки с помощью программного обеспечения должны стать террористы и преступники (педофилы, наркобароны, торговцы людьми и тому подобное).

NSO заявляет, что специально запрещает ориентироваться на законопослушных граждан, в частности государственных служащих, которые выполняют свои должностные обязанности.

Кроме того, израильская компания подтвердила, что по крайней мере три человека – президент Франции Эммануэль Макрон, король Мохаммед VI и гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус – не являются и никогда не были целями или выбранными в качестве целей клиентов группы NSO.

То же самое они заявили и о всех французских и бельгийских чиновниках или дипломатах, которые упомянуты в списке.

– Список из 50 тыс. просочившихся номеров не является списком номеров, отобранных для слежения с помощью Pegasus. Это номера, которые каждый может искать в системе с открытым кодом по другим причинам. Тот факт, что в этом списке есть номер, никоим образом не свидетельствует о том, что он был выбран для слежки, – сообщает адвокат NSO Томас Клэр.

Кто в списке

Всего в списке были номера телефонов более 600 чиновников и политиков из 34 стран.

В дополнение к странам, где появились номера телефонов вышестоящих руководителей, были контакты чиновников в Афганистане, Азербайджане, Бахрейне, Бутане, Китае, Конго, Египте, Венгрии, Индии, Иране, Казахстане, Кувейте, Мали, Мексике, Непале, Катаре, Руанде, Саудовской Аравии, Того, Турции, Объединенных Арабских Эмиратах, Великобритании и США.

Согласно маркетинговым материалам NSO, Pegasus предназначен для сбора файлов, фотографий, журналов звонков, записей о местоположении, связи и других частных данных со смартфонов, активации камеры и микрофонов и т. д.

После сообщения о слежке за чиновниками во Франции заявили о начале расследования по указанным фактам.

Информация о том, что власти более 10 стран следили за журналистами и активистами с помощью программы Pegasus, появилась после обнародования результатов расследования журналистов передовых мировых изданий совместно с правозащитными организациями.

Им удалось получить список из номеров телефонов людей, за которыми, вероятно, следили. Среди них – 189 журналистов, политики разных рангов, военные, активисты, адвокаты, правозащитники, руководители компаний и тому подобное.

Среди них есть имена убитых журналистов или людей из их окружения.

Установлено, что шпионскую программу Pegasus использовали, в частности, Азербайджан, ОАЭ, Индия, Казахстан, Мексика, Бахрейн, Марокко, Саудовская Аравия, Венгрия и Руанда.