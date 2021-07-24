Происхождение коронавируса: ООН требует от Китая сотрудничать с ВОЗ

Организация Объединенных Наций призвала власти Китая сотрудничать с представителями Всемирной организации здравоохранения по расследованию причин появления коронавируса.

Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в пятницу, 23 июля.

— Мы оставляем за ВОЗ полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование, — добавил он.

Напомним, в четверг, 22 июля, власти КНР отказались сотрудничать с представителями ВОЗ на втором этапе расследования происхождения коронавируса.

Как заявил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, предложенный план содержит неприемлемые формулировки.

По его словам, документ якобы не уважает науку и противоречит здравому смыслу.