Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир / Мировые новости
Дмитро Кудрявцев |

Происхождение коронавируса: ООН требует от Китая сотрудничать с ВОЗ

ВООЗ здание

Организация Объединенных Наций призвала власти Китая сотрудничать с представителями Всемирной организации здравоохранения по расследованию причин появления коронавируса.

Об этом заявил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак на брифинге в пятницу, 23 июля.

— Мы оставляем за ВОЗ полное руководство в вопросе о том, как проводится это расследование, — добавил он.

Напомним, в четверг, 22 июля, власти КНР отказались сотрудничать с представителями ВОЗ на втором этапе расследования происхождения коронавируса.

Как заявил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь, предложенный план содержит неприемлемые формулировки.

По его словам, документ якобы не уважает науку и противоречит здравому смыслу.

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка