Китайские власти отказалась сотрудничать с Всемирной организацией здравоохранения на втором этапе исследования происхождения коронавируса.

Об этом сообщил заместитель председателя Национальной комиссии по вопросам здравоохранения Цзэн Исин. Чиновник выразил удивление в связи с тем, что ВОЗ рассматривают вариант утечки вируса из лаборатории.

— В некоторых аспектах план ВОЗ на последующем этапе расследования происхождения коронавируса не уважает здравого смысла, и это противоречит науке.

В марте по результатам исследования ВОЗ заявила, что наиболее вероятным вариантом возникновения коронавируса является передача от животного. В то же время версию утечки рассматривали в последнюю очередь.

Впоследствии президент США Джо Байден призвал разведку провести собственное исследование о происхождении Covid-19.

15 июля глава ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал к более тесному сотрудничеству с Китаем по новому расследованию. Он отметил, что версию утечки из лаборатории еще рано исключать.

По словам Гебреисуса, эффективности первого исследования помешало отсутствие обработанных данных в Китае в первые дни пандемии. Глава ВОЗ попросил китайские власти быть открытыми и прозрачными.