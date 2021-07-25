Индия пострадала от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. По меньшей мере 136 человек на территории всей страны погибли от стихии.

В частности, недалеко от города Мумбаи произошел оползень, который засыпал большую часть небольшого поселка. Только из-за этого погибли 27 жителей. Однако обвалы, причиненные непогодой, зафиксировали еще в девяти местах.

Правительство опасается, что из-за стихии может произойти еще несколько оползней. Спасатели эвакуировали из опасных районов более 90 тыс. человек.

Метеорологический департамент прогнозирует еще большие дожди. В некоторых частях западного побережья Индии за последние сутки выпало до 594 мм осадков. К слову, в Одессе во время недавнего наводнения выпало 31 мм осадков.

Автодороги в Индии перекрыты, транспорт не может ездить. Около 100 населенных пунктов и городов остались без электроснабжения и питьевой воды.

По словам местных властей, реки вышли из берегов в южных штатах Карнатака и Телангана. С этих регионов эвакуировали жителей.