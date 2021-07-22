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Факты / Украина / Общество
Юлія Захарченко |

Наводнение в Одессе: непогода повалила деревья, электричество работает с перебоями

повінь, негода

Одесса пострадала от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. Ряд дорог и улиц в городе полностью затопило.

Из-за этого затруднено движение на Дерибасовской, центральной аллее Аркадии, Французском бульваре, улицах Генуэзской, Балковской, Приморской и отдельных участках в других местах.

По данным Укргидрометцентра, в Одессе за час выпало 31 мм осадков. К слову, за год в городе обычно выпадает около 441 мм. Порывы ветра достигали 20 м/с.

В ряде районов Одессы отсутствует электроснабжение. Из-за непогоды упали десятки деревьев. Сейчас нет информации о погибших или пострадавших.

Местные издания сообщают, что жители не видели такого мощного ливня в Одессе, вероятно, с 2013 года. Непогода подтопила подъезды многоквартирных домов.

По данным СМИ, пассажирские самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие аэропорты. Среди них авиалайнер LOT, прибывший из Варшавы, и самолет Azur Air Ukraine направились в Международный аэропорт Борисполь.

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Источник: Думская

Фото: Dreamstime

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