Наводнение в Одессе: непогода повалила деревья, электричество работает с перебоями

Одесса пострадала от наводнений, вызванных чрезмерными дождями. Ряд дорог и улиц в городе полностью затопило.
Из-за этого затруднено движение на Дерибасовской, центральной аллее Аркадии, Французском бульваре, улицах Генуэзской, Балковской, Приморской и отдельных участках в других местах.
По данным Укргидрометцентра, в Одессе за час выпало 31 мм осадков. К слову, за год в городе обычно выпадает около 441 мм. Порывы ветра достигали 20 м/с.
В ряде районов Одессы отсутствует электроснабжение. Из-за непогоды упали десятки деревьев. Сейчас нет информации о погибших или пострадавших.
Местные издания сообщают, что жители не видели такого мощного ливня в Одессе, вероятно, с 2013 года. Непогода подтопила подъезды многоквартирных домов.
По данным СМИ, пассажирские самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие аэропорты. Среди них авиалайнер LOT, прибывший из Варшавы, и самолет Azur Air Ukraine направились в Международный аэропорт Борисполь.