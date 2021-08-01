Израиль утилизирует партию вакцины Pfizer стоимостью $1,8 млн из-за срока годности

Израиль заявил, что собирается в полночь уничтожить 80 тыс. доз вакцины от коронавируса Pfizer из-за истечения срока годности.

В начале июля Израиль отправил около 700 тыс. доз вакцины, срок действия которых подходит к концу, в Южную Корею. В рамках такого соглашения, Сеул направит свежие вакцины в Израиль в конце 2021 года.

— Государство Израиль управляет своими запасами вакцин, при этом обращает внимание на срок годности продукта, — говорится в сообщении Минздрава.

Министерство здравоохранения Израиля первым одобрило третий укол для лиц старше 60 лет. Промедление в принятии решения будет стоить жизни, заявили накануне в ведомстве.

— Я призываю всех в этой возрастной группе сделать прививку, — сказал глава Минздрава Нахман Эш.

Он также рекомендовал израильтянам не проходить серологические тесты для проверки уровня антител к коронавирусу, прежде чем принять решение о прививках.

— В этом нет необходимости. Такой тест может вызвать путаницу, — сказал он.

Эш призвал сделать это тех, кто не полностью вакцинирован или еще не получил прививку.

— Вакцина является самым эффективным инструментом в нашей войне против пандемии и в снижении показателей заболеваемости, — сказал Эш.

Министр здравоохранения Ницан Горовиц поддержал решение Израиля стать первой страной, которая одобрила третьи прививки вакциной для пожилых людей, а не ждала регуляторных органов США, как это было сделано до начала применения вакцин против коронавируса в прошлом году.

— Любое промедление будет стоить жизни. Больше людей разовьет серьезную заболеваемость или умрет, — сказал он.

Источник: Times of Israel